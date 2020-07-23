الوزراء يعلنون تبرعهم بخمس رواتبهم لمدة 4 أشهر

أعلن أعضاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تبرعهم بخمس رواتبهم ابتداء من شهر غشت وإلى غاية نهاية السنة الحالية لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”.

وجاء في بلاغ للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الوزراء قرروا التبرع لصندوق تدبير جائحة كورونا وذلك ترسيخا لروح التضامن والتآزر التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي.

وأضاف بلاغ المجلس الحكومي أن هذه المساهمة من أعضاء الحكومة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة التي لازالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء.