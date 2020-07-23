4 ملايين مغربي تابعوا أولى حلقات “نكتاشفوا بلادنا”

تابع أكثر من 4 ملايين مشاهد، الحلقة الأولى من برنامج القناة الثانية الجديد، “نكتاشفوا بلادنا”، الذي يقدمه هشام مسرار، وابتسام كتيبي، ويشارك فيه ضيوف من الفنانين، والمشاهير.

وحسب تقرير قياس نسب المشاهدة الأخير، فإن برنامج “نكتاشفو بلادنا” دخل قائمة أكثر 10 برامج مشاهدة، وحل في المركز الخامس بـ 4.03 مليون مشاهد.

ويحاول البرنامج الترفيهي الجديد تسليط الضوء على جمال المغرب، وأهم مناطقه السياحية، كما يستضيف في كل حلقة 6 نجوم من مختلف المجالات: الفن، والتمثيل، والرياضة، والصحافة، ليختبر ثقافتهم حول المناطق السياحية في المغرب، إذ يعرف كل ضيف الجمهور على منطقة أوصوله، وأهم مميزاتها.

وحل ضيفا على حلقة الثلاثاء الماضي كل من إيكو، وصلاح الدين الغماري، وسعيدة شرف، ومريم الزعيمي، ونورا الصقلي، والسعدية لديب.