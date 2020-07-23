واقعة الاعتداء على الفنانة أماني السويسي.. القبض على متعهد الحفلات بعدما اتهمته بتعنيفها

ألقي القبض، أمس الأربعاء، على متعهد حفلات في تونس، اتهمته الفنانة أماني السويسي بالاعتداء عليها جسديا، نتيجة خلاف معه حول مستحقات مالية عالقة بذمته.

وقررت النيابة العامة في صفاقس، متابعة متعهد الحفلات، سفيان سيالة، في حالة اعتقال، إلى غاية استكمال التحقيقات حول الواقعة، وعرضها أمام المحكمة.

ويواجه متعهد الحفلات المذكور عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر، وسنة، وفي حال ثبتت تهمة الاعتداء عليه.

وقالت خريجة برنامج “ستار أكاديمي”، أماني السويسي، أول أمس الثلاثاء، إنها تعرضت للتعنيف من قبل متعهد حفلات في بلدها، بسبب خلاف حول مستحقات مالية عالقة بذمته منذ سنة.

وكشفت الفنانة التونسية الشهيرة عربيا، في تصريحات صحفية، أن متعهد الحفلات المعني بالأمر أراد أن يستولي على 75 في المائة من مستحقاتها، وعندما عارضته حاول الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة، ثم اعتدى عليها بالضرب.