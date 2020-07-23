سلطات الدارالبيضاء تغلق مسابح في المركب السياحي “عين الذياب”.. مدير طايتي: إغلاق مؤقت فقط

بعد إطلاق حملة ترويجية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن فتح مسبح “طايتي”، الشهير في وجه العموم؛ قررت السلطات المختصة في عمالة مقاطعات الدارالبيضاء- أنفا الإغلاق المؤقت للمركب السياحي المذكور.

وبعد أن أطلق المركب السياحي في كورنيش “عين الذياب” حملة ترويجية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن من خلالها عن فتح مسابحه الشهيرة في وجه العموم؛ قررت السلطات المختصة بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء- أنفا، الإغلاق المؤقت للمركب السياحي “طايتي”، في المدينة.

وعبر هشام صدقي، مدير المركب السياحي “طايتي”، الذي ينتمي إلى المركب السياحي، الموجود في شارع كورنيش “عين الذياب” خلال حديثه مع “اليوم 24″، عن مفاجأته بقرار الإغلاق المؤقت، مبرزا أن المركب السياحي سيعاود فتح أبوابه، ابتداء من يوم الجمعة 24 يوليوز.

وأضاف المتحدث نفسه، أن السلطات أغلقت، أيضا، المسابح العمومية في المدينة بشكل مؤقت، مشيرا إلى السماح لأصحاب الفنادق فقط بفتح مسابحهم.

وكانت الحكومة قد قررت، قبل أيام، المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، ابتداء من اليوم في منتصف الليل، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، وحفلات الزواج، وقاعات السينما، والمسابح العمومية، والجنائز…).

