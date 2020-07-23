مدريد تدعو مواطنيها إلى وضع الكمامة داخل المنازل

قال مسؤول في منطقة مدريد في إسبانيا، اليوم الخميس، إنه يتعين على السكان وضع كمامات حتى في المنزل، إذا كانوا بصحبة أشخاص لا يعيشون معهم، لكنه أقر بعدم وجود سبيل لتطبيق هذه التوصية.
وبحسب وكالة “رويترز”، قال إنريكي رويث إسكوديرو، مسؤول الصحة في منطقة مدريد في مؤتمر صحفي: “نوصي كإجراء احترازي بوضع الكمامات في الأماكن الخاصة، حيث تنعقد اجتماعات، أو لقاءات بين أشخاص لا يعيشون معا”.
وأضاف: “نشعر أن هذا مهم نظرا إلى أن غالبية حالات التفشي حدثت خلال تجمعات للعائلة، أو الأصدقاء، أو احتفالات يحضرها أشخاص لا يعيشون معا”.
وتابع المسؤول أن وضع كمامة في التجمعات الخاصة مناط بكل مواطن، مضيفا أن معظم سكان مدريد يضعون كمامات خارج المنزل حتى دون أن يصبح ذلك إجباريا.
وتفرض إسبانيا بالفعل أشد الإجراءات صرامة في أوربا فيما يتعلق بوضع الكمامات، إذ إنه أمر إجباري في مدريد في جميع الأماكن العامة، ما لم يكن الشخص في مكان مفتوح، ويمكنه الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر عن الآخرين.
وفي معظم أنحاء البلد يجب وضع الكمامة في الأماكن العامة بغض النظر عن المسافة الآمنة، لكن لا توجد قواعد بشأن وضعها في المنزل.
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