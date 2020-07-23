عيد الأضحى.. كسابة: الرخا كاين غير في الفايسبوك وكاين الحولي ديال 8000 درهم- فيديو

تصوير: يونس السودي

لا تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك سوى أيام قليلة، إذ لا حديث لسكان الدارالبيضاء إلا عن غلاء أضاحي العيد، غير أن الكسابة أكدوا لـ”اليوم 24″، أن أسعارها تختلف، حسب جودتها.

وحسب ما عاينه “اليوم 24″، فإن سعر الأضاحي من النوع “السردي” يتراوح ما بين 50 و54 للكيلواغرام، أما من النوع “بني كيل” يتراوح سعره ما بين 43 و40 للكيلو، هذه الأسعار يشير مجموعة من تجار الأكباش إلى أنها تختلف بحسب جودة الأضحية.

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إلى ذلك، أفاد أحد تجار الأكباش في سوق بير لحلو في سباتة خلال حديثه للموقع، أن أسعار الأضاحي هذا العام ليست رخيصة أو زهيدة، كما يروج لها بعض، مشددا على أن “الأسعار الرخيصة توجد فقط في مواقع التواصل، وليس على أرض الواقع”.

وأضاف آخر أن سعر الأضحية يصل إلى 8000، و20 ألف درهم، بينما توجد أضحية يصل سعرها إلى 4000 درهم، واختلاف وتفاوت الأسعار تحكمه الجودة.