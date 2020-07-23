بسمة بوسيل تقدم شكوى ضد جارها.. كلبه عض كلبها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأربعاء، بخبر وضع بسمة بوسيل شكاية لدى النيابة العامة ضد جارها، بسبب اعتداء كلبه على كلبها.
ونشر موقع “اليوم السابع” المصري أن بسمة بوسيل، زوجة المغني الشهير، تامر حسني، تقدمت بشكاية لدى الشرطة، اتهمت فيها أحد جيرانها بالتسبب في تعرض كلبها للإصابة، ما أدى إلى فتح تحقيق في الحادثة.
وقالت بوسيل، في شكايتها أنها فوجئت بتعرض كلبها لهجوم من قبل كلب جارها، ما تسبب في إصابته بعدة جروح، أدت إلى وفاته، إذ طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.
وخلفت شكاية بسمة بوسيل موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر النشطاء أن الواقعة لا تستحق ذلك.
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