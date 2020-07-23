إردوغان يزور "آيا صوفيا" للمرة الثانية خلال 4 أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، المعلم التاريخيّ "آيا صوفيا" في إسطنبول، في زيارة هي الثانية، خلال 4 أيام، بعد صدور قرار تحويلها مسجدا، الأسبوع الماضي، وقبل يوم من أول صلاة فيها، والتي ستُقام يوم غدٍ الجمعة.

ورافق إردوغان في الزيارة، عدد كبير من المسؤولين أبرزهم نائبه، فؤاد أوقطاي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفرضت عناصر الشرطة إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، أثناء زيارة إردوغان.

ووافق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا. وفور صدور هذا القرار، أعلن إردوغان، فتحها، مسجدا للمسلمين.

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وأعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أن 500 شخص سيشاركون في أول صلاة جمعة فيها، وأضافت أنه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في الكاتدرائية البيزنطية السابقة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأثار قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، وأعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.

وكان رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، قد أعلن، الأحد قبل الماضي، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا فيها، بشكل منتظم، اعتبارا من 24 تموز/ يوليو الجاري.