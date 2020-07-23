ضبط طائرة مسيّرة تحمل قذيفة قرب "المنطقة الخضراء" في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش العراقي، في بيان صدر عن "خلية الإعلام الأمني" التابعة له، اليوم الخميس، ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا قرب "المنطقة الخضراء"، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد، والتي تضمّ مقرات مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأميركية التي كانت عُرضة لهجمات صاروخية متكررة، في الآونة الأخيرة.

وذكرت "خلية الإعلام الأمني"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا يزن (2 كيلوغرام) فوق إحدى البنايات بمنطقة الجادرية (قريبة من ’المنطقة الخضراء’) في بغداد"، دون إيضاح ما إذا كان هدف الطائرة المسيرة، السفارة الأميركية، أو غيرها.

وأوضحت في بيانها، أنه "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة"، مُشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية، باشرت بالتحقيق في الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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ومنذ أواخر العام الماضي، تتكرر الهجمات الصاروخية ضد أهداف تضم دبلوماسيين وقوات أميركية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتهم واشنطن، كتائب "حزب الله" العراقي، وفصائل أخرى مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات.