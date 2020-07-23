القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، استمرار عمل المدارس خلال العطلة الصيفيّة كما كان مقرّرًا سلفًا دون تغيير.
كما قرّر نتنياهو، بحسب إيجاز مختصر عمّمه مكتبه، استمرار الفعاليّات الصيفيّة بصيغتها الحاليّة، أي حتى الصّف الرابع.
ولم يتّخذ أي قرار بعد بشأن العام الدراسي المقبل.
والإثنين الماضي، أظهرت معطيات تقرير جديد لمجلس الأمن القومي ومركز أبحاث الكنيست أنّ الغالبية العظمى من إصابات كورونا بين الطلاب والمعلمين، سجلت في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بحيث أن 66% من المصابين كانوا من الطلاب، و34% كانوا من المعلمين والمعلمات، وخاصة في صفوف المربيات والمعلمات في رياض الأطفال.
وأظهرت معطيات التقرير أن نسبة العدوى بين المعلمين وأعضاء هيئة التدريس مرتفعة بشكل خاص في مرحلة جيل الطفولة المبكرة (جيل 0-6)، أما في صفوف الطلاب والطالبات توزعت المعطيات على النحو التالي: 14% في رياض الأطفال، و47% في المدارس الابتدائية، و39% بين طلاب المرحلة الثانوية.
ويظهر التقرير أن معدل الإصابات والعدوى في صفوف المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية كانت على النحو التالي: 36% من جميع المصابين هم معلمي رياض الأطفال، و46% في المدارس الابتدائية و18% في المرحلة الإعدادية والثانوية.
أما في ما يتعلق بجيل المصابين بالفيروس، فكانت المعطيات بحسب الفئة العمرية، إذ أظهرت اتجاها واضحًا: كلما ارتفع الجيل، ارتفع احتمال ونسبة الإصابة. وعلى سبيل المثال: الأطفال من الشريحة العمرية من 5 إلى 9 سنوات يشكلون بين 4% و 5% من جميع المصابين، في حين تشكل الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما ما بين 6% إلى 10% من جميع المصابين في المدارس والجهاز التعليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لا تغيير على عمل جهاز التعليم حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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