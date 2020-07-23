الطّيرة: إصابة شاب بجراح متوسّطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من مدينة الطيرة بجراح، اليوم، الخميس، جرّاء طعنه.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إنها تلقّت بلاغًا عند الساعة 18:03 عن مصاب في الطيرة، وإنّ مسعفيها نقوله إلى مشفى "مئير" شابًا (18 عامًا) لتلقي العلاج وحالته متوسطّة.

ولم يوضح البيان نوع الإصابة أو كيف وقعت، بينما ذكرت مصادر محليّة أن ناتجة عن جريمة طعن.