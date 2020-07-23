اخبار العالم

الصحة العالمية ترصد انتقالاً مكثفاً لكورونا في عدد قليل من البلدان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية ترصد انتقالاً مكثفاً لكورونا في عدد قليل من البلدان والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسويس اليوم الخميس أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس في عدد قليل نسبيا من البلدان.

 

وقال في إفادة افتراضية في جنيف "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان... ثلثا الحالات جميعها من عشر دول. قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط".

Advertisements

 

وأضاف أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

 

وقال "اعرف وضعك - هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك (لحظر الإصابة)؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية ترصد انتقالاً مكثفاً لكورونا في عدد قليل من البلدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا