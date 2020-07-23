شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقلص حظر التجول إلى 6 ساعات والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت الكويت، اليوم، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح ست ساعات فقط، بدلاً من تسع ساعات، اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في بيان على حسابه على "تويتر"، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء، وتنتهي في الثالثة فجراً، على أن تتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

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