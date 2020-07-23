دورة استثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الاثنين المقبل

الخميس 23 يوليه 2020

یعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورة استثنائية الاثنين المقبل، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، یسبقها اجتماع تحضيري للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية الأحد القادم، لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء .



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وأوضح الأمین العام المساعد رئیس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور كمال علي في تصريح صحفي، أن ھذا الاجتماع سيناقش تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وموقف الاتفاقیتین: "الاتفاقیة العامة" و"اتفاقیة السوق"، متوقعا الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربیة المشتركة للكهرباء، واتفاقیة السوق، من قبل الدّول العربیة الأعضاء في المجلس .

وأضاف أن ھذا التطوّر یأتي استكمالاً لجهود المجلس المستمرة التي تُوجّت باعتماد مذكرة التفاھم التي دخلت حیّز النفاذ بعد توقیع 16 دولة عربیة علیها في 16 أبریل 2017.