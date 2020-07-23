عاجل.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من ترامب يطمئن فيه على صحة خادم الحرمين

الخميس 23 يوليه 2020

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية اتصالاً هاتفياً اليوم من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.



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وقد طمأن ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.