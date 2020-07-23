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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إقبال لإجراء فحوصات كورونا المجانية في عجمان والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
بدأت منطقة عجمان الطبية صباح أمس حملة فحوصات فيروس كورونا المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجانياً، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من السكان والعمالة، وذلك بقاعة الأفراح «البيت المتوحد» في منطقة الحميدية.
ونقلت البيان عن حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: انطلقت صباح أمس حملة فحوصات «كورونا» المجانية لسكان عجمان في قاعة «البيت المتوحد» وأن إجراءات الفحوصات تسير بصورة سلسة وتستغرق ثلاث دقائق، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف الجميع من أجل السيطرة على الوباء وضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
وذكر أن الإقبال الكبير من الجمهور دليل زيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لإجراء الفحوصات للعاملين في الفنادق وفي مقار الشركات الكبرى والمؤسسات بهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع وإجراء الفحوصات مجاناً، كما أن العمل في قاعة «البيت المتوحد» يستمر على مدار الأسبوع وخلال يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء.
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