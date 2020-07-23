شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفف قيود الحظر إلى 6 ساعات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت اليوم الخميس تقليص ساعات حظر التجول الجزئي، المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح ست ساعات فقط بدلا من تسع ساعات اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في بيان على حسابه على موقع تويتر إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجرا "على أن يتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".