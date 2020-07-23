هافيرتز الى تشيلسي.. الإعلان الرسمي خلال أيام

هافيرتز يلعب بقدمه اليسرى ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، لذا يرغب تشيلسي في ضمه، من أجل تعزيز صفوفه للمنافسة على الألقاب في الموسم القادم.

وكتب مانجيانتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كاي يريد فقط مغادرة ليفركوزن والانتقال لـ تشيلسي".



وأضاف: "تم الاتفاق على الشروط الشخصية بالفعل، 9 ملايين يورو لكل موسم، وسيوقع على عقد حتى عام 2025".

وأتم: "في غضون أيام قليلة، سيكون هناك عرض رسمي من تشيلسي للتوصل إلى اتفاق بـ 80 مليون يورو".

هافرتز يُعد من الركائز الأساسية في ليفركوزن، حيث شارك في 43 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجّل 17 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

