عدنان درجال: سنحتضن أي موهبة رياضية حتى لو كلف الامر ارسالها الى الخارج

رياضة 2020-07-23 | 17:18 1,026 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الوزارة ستحتضن أي موهبة رياضية حتى لو كلف الامر ارسالها الى الخارج.



وأضاف أن "اجتماعنا بعدد من الاتحادات وقال درجال عبر موقعه الرسمي على "فيسوك" إنه "ابلغنا جميع الاتحادات ممن يمتلكون موهبة رياضية فأن وزارة الشباب جادة جدآ في هذا الامر وستحتضنها وتقف الى جانبها حتى لو كلف الامر ارسالها الى الخارج من اجل تحقيق الانجاز العالي".وأضاف أن "اجتماعنا بعدد من الاتحادات الرياضية كان لحل المشاكل المالية وتذليل جميع المعوقات امامهم ورسم خارطة طريق للعمل المشترك من اجل بناء رياضة قوية". المحرر: محمد خليل

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