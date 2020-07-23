دولة خليجية تتخطى عتبة ربع مليون اصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم الخميس عتبة الـ260 ألفا، على خلفية استمرار تراجع معدل الإصابات اليومية بالوباء في المملكة.
ورصدت الوزارة 34 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد قفزة بـ44 وفاة أمس.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في السعودية منذ بداية الجائحة 260394، بما في ذلك 2635 حالة وفاة و44269 حالة نشطة منها 2170 مريضا في حالة خطرة.
وتماثل 3092 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 213490 شخصا.
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