طالبان تبدي استعدادها لبدء محادثات السلام.. لكن بشرط

أعلنت حركة طالبان استعدادها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد عطلة عيد الأضحى، بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حاليا.



وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين على "تويتر": إن الحركة مستعدة لبدء مفاوضات أفغانية أفغانية بعد عيد الأضحى مباشرة في حال اكتمال عملية الإفراج عن السجناء".

وأبدى استعداد الحركة للإفراج عن بقية سجناء قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديها، لقاء إفراج كابول عن جميع أسرى الحركة "حسب القائمة التي تم تسليمها" إلى السلطات.

وكانت واشنطن تعهدت في الاتفاق المبرم في فبراير/شباط الماضي، بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021، مقابل ضمانات من طالبان بإعادة تحريك مفاوضات السلام.

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ويتوقف استئناف المحادثات بين كابول وطالبان على صفقة تبادل الأسرى التي أصبحت شبه مكتملة.

وتنفيذا لاتفاق فبراير، كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد وعد بالإفراج عن 5 آلاف سجين لطالبان مقابل ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية لدى الحركة.

وبموجب ذلك، أفرجت السلطات الأفغانية عن أكثر من أربعة آلاف سجين من طالبان، فيما أطلقت الحركة سراح أكثر من 600 من القوات الحكومية.

لكن على الطرف الآخر، كثفت طالبان خلال الفترة التي أعقبت الاتفاق وهدنة عيد الفطر، هجماتها في أنحاء كثيرة من أفغانستان ما أسفر عن مقتل المئات.