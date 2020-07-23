إصابة 18 شخصا في انفجار شمالي غرب باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 18 شخصاً على الأقل في انفجار وقع بضاحية في مدينة باراتشينار بشمال غرب باكستان، اليوم الخميس.
ويُعتقد أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة، فيما ترددت تقارير أن شخصين في حالة حرجة.
وتقع باراتشينار في إقليم خيبر باختونخوا، على مسافة نحو 20 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.
وكانت في السابق منطقة قبلية تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب الإدارة الفيدرالية حتى جرى دمجها في خيبر باختونخوا في 2018.
ولطالما كانت المنطقة هدفا للهجمات الإرهابية من جانب المتطرفين مثل طالبان باكستان وتنظيم القاعدة.
وقبل 10 أيام، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية شمالي غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.
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