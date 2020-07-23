ترامب يطمئن هاتفيا على الملك سلمان عقب جراحة ناجحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الرئيس الأمريكي عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحث الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

والإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وترأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.