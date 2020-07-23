تحركات أمنية عراقية لإطلاق سراح ألمانية مختطفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، أن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أعطى أوامر للقوات الأمنية بالعمل على إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأعرجي قوله إن" اختطاف الناشطة الألمانية هيلا عمل مدان ويشكل إساءة لسمعة العراق".

وأضاف: "رئيس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية كافة للعمل على إطلاق سراحها واعتقال الخاطفين وتقديمهم للعدالة".

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وتابع: "ليطمئن الشعب الألماني الصديق بأن العلاقات الطيبة بين بغداد وبرلين لن يتمكن أعداء السلام النيل منها وسنعمل جادين أن تعود السيدة هيلا إلى وطنها بأقرب فرصة".

وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي، الأربعاء، من مخاطر اتساع عمليات اختطاف الشخصيات الأجنبية في البلاد، لما هو من انعكاس خطير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية في بغداد ليلة الإثنين الماضي.