منظمة الصحة العالمية: أكثر من عشرة آلاف من العاملين في المجال الصحي بأفريقيا أصيبوا بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن أكثر من عشرة آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة أفريقية أصيبوا بفيروس كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن وتيرة انتشار الفيروس تتسارع في أفريقيا، حيث وصل عدد المصابين إلى نحو 750 ألفا والوفيات إلى أكثر من 15 ألفا.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا :"التزايد الذي نشهده ... يضع عبئا أكبر على الخدمات الصحية في أنحاء القارة".

وذكرت المنظمة أن المعلومات المتعلقة بحالات العدوى بين العاملين في المجال الصحي في أفريقيا تظل محدودة، حيث لا تقوم جميع الدول بإبلاغ المنظمة بالإحصائيات، إلا أن البيانات الأولية تظهر أن العاملين في المجال الصحي يشكلون أكثر من 5% من الحالات في 14 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.

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وأوضحت مويتي أن العاملين الصحيين يصابون بكورونا بسبب نقص معدات الحماية وضعف تدابير الوقاية.

وأشارت المنظمة إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على معدات الحماية وقيود السفر حول العالم تتسبب في نقص الإمدادات.

وكشفت أن هناك 41 مليون قطعة من معدات الحماية جاهزة للشحن من الصين لتغطية احتياجات 47 دولة أفريقية، ومن المقرر أن يبدأ الشحن مطلع الأسبوع.