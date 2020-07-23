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مصر تعلن عن تفكيك خلية إخوانية تدار من تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

مصر تعلن عن تفكيك خلية إخوانية تدار من تركيا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، تفكيك خلية تابعة لجماعة الإخوان والتي كانت تدار عبر قيادات تابعة للتنظيم في تركيا.

 

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وقالت الداخلية المصرية في بيان إنه "تم القبض على عناصر الخلية وهم من جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال) وذلك بتهمة إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة".

 

وأضافت أن الخلية التابعة لجماعة الإخوان المقبوض عليها يديرها قيادتهم في تركيا.

 

يشار إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكم جماعة الإخوان، هرب عدد من قادتها إلى قطر وتركيا، ومن هناك بدؤوا في إدارة خلايا إرهابية لارتكاب هجمات ضد قوات الأمن المصرية ومدنيين، بحسب بيانات رسمية

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