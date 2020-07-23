هروب ألف مرتزق تركي من ليبيا إلى أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تورط تركيا في تهريب مرتزقة سوريين من ليبيا إلى أوروبا، وتحديداً إيطاليا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الخميس.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي في بنغازي، أن هذا الخط ينطلق من طرابلس، وصبراتة، وزوارة، الخاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

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ولفت إلى أن هناك نحو ألف سوري هربوا عبر زوارة وصبراتة نحو أوروبا في الأسبوع الماضي، على متن زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعماً لخفر السواحل الليبية، لكنها تستغلال الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرتزقة، لافتاً إلى تقارير تحدثت عن هروب 483 سورياً من ليبيا، إلى أوروبا يوم الثلاثاء وحده.

وحذر المسماري أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى احتمال تسرب عناصر إرهابية إلى أوروبا.

وقال المسماري، إن هذا الملف سيظل مفتوحاً في ظل الفوضى وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة.