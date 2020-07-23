شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من ترامب يطمئن فيه على صحة خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية اتصالاً هاتفياً اليوم من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.



وقد طمأن ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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