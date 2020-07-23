شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 213,490 حالة شفاء من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت المملكة العربية السعودية 213,490 حالة شفاء من كورونا المستجد " كوفيج_19" حتى الآن وذلك بسبب الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها المملكة للمصابين، وفقا للبيان.

وأعلنت المملكة اليوم عن تسجيل (2238) حالة إصابة جديدة بفيروس وتسجيل (34) حالة وفاة، وتسجيل (3092) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (213,490) حالة على مستوى المملكة. Advertisements وسجلت الهفوف أعلى مدينة بالسعودية إصابة بكورونا في الحالات الجديدة اليوم بـ 147 إصابة . كما سجلت العاصمة السعودية الرياض ثاني مدينة بالمملكة إصابة بكورونا في الحالات الجديدة بـ 143 إصابة اليوم. وجاءت المبرز كثالث مدينة بالمملكة إصابة بكورونا في الحالات الجديدة اليوم بـ 129 إصابة . ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية المواطنين إلى أن يكون الفرح بعيد الأضحى وفق الاجراءات الوقائية و أن يكون التواصل خلال أيام العيد تواصل آمن.

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