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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 10 آلاف إفريقي في المجال الصحي بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن أكثر من عشرة آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة إفريقية أصيبوا بفيروس كورونا.
ولفتت المنظمة إلى أن وتيرة انتشار الفيروس تتسارع في إفريقيا، حيث وصل عدد المصابين إلى نحو 750 ألفاً، والوفيات إلى أكثر من 15 ألفاً.
وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "التزايد الذي نشهده يضع عبئاً أكبر على الخدمات الصحية في أنحاء القارة".
وذكرت المنظمة أن المعلومات المتعلقة بحالات العدوى بين العاملين في المجال الصحي في إفريقيا تظل محدودة، حيث لا تقوم جميع الدول بإبلاغ المنظمة بالإحصائيات، إلا أن البيانات الأولية تُظهر أن العاملين في المجال الصحي يشكلون أكثر من 5% من الحالات في 14 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت مويتي أن العاملين الصحيين يصابون بكورونا بسبب نقص معدات الحماية وضعف تدابير الوقاية.
وأشارت المنظمة إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على معدات الحماية وقيود السفر حول العالم تتسبب في نقص الإمدادات.
وكشفت أن هناك 41 مليون قطعة من معدات الحماية جاهزة للشحن من الصين لتغطية احتياجات 47 دولة إفريقية، ومن المقرر أن يبدأ الشحن مطلع الأسبوع.
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