شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2238 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يثبت حتى الآن تأثير الحرارة على فيروس كورونا المستجد. وأكد أنه يجب أن يكون تواصلنا خلال أيام العيد تواصلا آمنا. ونوه إلى أنه المؤتمر الصحفي سوف يتوقف، وستكون العودة بعد عيد الأضحى مع نشر البيانات في المواقع الرسمية.

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