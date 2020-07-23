شكرا لقرائتكم خبر إيران: الانفجارات الأخيرة ليست أعمالا سيبرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي ربط الحرائق والحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد بوجود هجمات سيبرانية تتعرض لها بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن موسوي القول أمس «هناك آلاف الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية للبلاد يوميا، وهو ليس بالأمر الجديد»، لافتا إلى أن «معظم هذه الهجمات يتم اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي وفرق الرد على الحوادث الحاسوبية دون أن تخلف أي آثار».

وشهدت إيران أخيرا سلسلة من الحوادث والانفجارات الغامضة، وكان من بينها حوادث في موقع بارشين العسكري شرق طهران ومنشأة نطنز للتخصيب النووي. وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.