شكرا لقرائتكم خلية الإخوان المضبوطة في مصر..بصمات في ليبيا وسد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن أعلنت السلطات المصرية، الخميس، ضبط خلية إرهابية في الإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن البلاد، تدار من قيادات إخوانية في تركيا، مؤكدة بدء التحقيقات، حتى كشف الإرهابي إسلام علواني، المقبوض عليه ضمن الخلية في اعترافه عن دور ضالع للجماعة في النزاع الليبي، وأزمة كورونا، وسد النهضة.

فقد اعترف علواني واسمه الحركي الإرهابي "رمزي"، أنه انضم لجماعة الإخوان ملتحقاً باللجنة الإعلامية عام 2014، وأصبح مسؤولا فيها يتلقى التعليمات وينفذها.

استغلال الأزمات

كما كشف أن الخلية استلمت في الآونة الأخيرة تكليفات بفبركة فيديوهات عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسد النهضة، وعن الأزمة الليبية أيضاً، بهدف إثارة الرأي العام ضد الدولة.

وتابع، أن الخلية كانت ترسل الفيديوهات جاهزة للقيادات الإخوانية في قطر وتركيا لنشرها ضمن قنواتها بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية لصالح جماعة الإخوان.

خلية إخوانية تدار من تركيا في الإسكندرية

يشار إلى أنه واستمرارا لجهود وزارة الداخلية المصرية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، أعلنت مصر، الخميس، ضبط خلية إرهابية في الإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن البلاد، تدار من قيادات إخوانية في تركيا.

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كما ضبطت وزارة الداخلية المصرية 6 عناصر إخوانية خططت لتنفيذ إثارة الشائعات بتحريض من 4 قيادات إخوانية تعيش في تركيا، مستغلة وحدات بالإسكندرية لتجهيزها كاستديو تصوير، وتم ضبط أدوات تصوير وكاميرات وذلك لإنتاج مواد مفبركة عن الأوضاع الداخلية في البلاد.

تكليفات لذيول الداخل

ورصد قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفاً لعدد من العناصر الإخوانية المتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.

خلية إخوانية تدار من تركيا في الاسكندرية

وقالت الداخلية في بيان رسمي، إنه تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط من الهاربين في تركيا، وهم: عماد البحيري، حسام الشوربجي، سيد توكل، حمزة زوبع.

على شاشة قناة قطرية

كما تابع "تم ضبط الأستوديو والأشخاص القائمين عليه وهم: هشام متولي الشوبكي، إسلام علواني حجازي، إبراهيم سعيد إبراهيم، محمد محمد سعيد، محمد أحمد شحاته، صهيب سامي الزقم".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

يذكر أنه وفي مايو الماضي، أعلنت الداخلية المصرية ضبط 11 متهماً من عناصر الإخوان تورطوا في تكوين خلية تنتج أفلاماً مفبركة ومسيئة للبلاد لبثها على شاشة قناة قطرية.