قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرسال تعزيزات من قوات الأمن الفيدرالية إلى عدة مدن، في إطار عملية لمكافحة الجريمة وفقا لوكالة بي بي سي .
وأضافت بي بي سي أنه، وسط زيادة حادة في أعمال العنف، تستهدف خطوة الرئيس، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، مدن شيكاغو وألباكركي وكانساس سيتي، التي يديرها عمداء ينتمون للحزب الديمقراطي.
وتم إرسال قوات فيدرالية بالفعل لمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون. لكن الخطوة أثارت جدلا، حيث يقول مسؤولون بالمدينة إن إرسال القوات أدى إلى تفاقم التوتر، وسط تواصل احتجاجات.
ويرى منتقدون أن مبادرة ترامب جزء من حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر.
ويشهد العديد من المدن الأمريكية احتجاجات، تحول بعضها إلى الشغب، وذلك منذ مايو حين قُتل مواطن أسود أعزل، يُدعى جورج فلويد، أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
كانت هذه تفاصيل خبر «زيادة حادة في أعمال العنف» .. ترامب يصدر قرار بإرسال تعزيزات من قوات الأمن لإنقاذ المدن الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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