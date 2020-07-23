الجيش الليبي ينشر تفاصيل إسقاط طائرتين تركيتين في أقل من ساعة فوق «سرت»

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عن إسقاط طائرتين تركية مسيرة كانت تقومان بمهام استطلاعية غرب مدينة سرت.

قالت مصادر بالجيش الوطني الليبي لموقع "الوطن"، إن قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة تركية مسيرة ثانية فوق مدينة "سرت" منذ قليل بعد نحو ساعة من إسقاط طائرة أخرى.

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وأضافت المصادر أن الطائرتين التركيتين المسيرتين يبدو أنهما كانتا تقومان بمهمة استطلاع فوق المدينة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بينما ترغب تركيا وميليشياتها في اقتحام المدينة.

وحذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكدا استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من "أنقرة"، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة "سرت" الاستراتيجية، وفق ما نقلت أمس قناة "سكاي نيوز".

وتشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعدادا لمعركة كبرى مرتقبة، تواصل تركيا، إلى جانب قطر، الحشد لها من خلال دعم ميليشيات حكومة فايز السراج وآلاف المرتزقة، لمواجهة الجيش الوطني الليبي.