إستغلال «سد النهضة والأزمة الليبية وكورونا» للتحريض ضد الدولة .. إعترافات خلية الأسكندرية الإرهابية

قال الإخواني إسلام علواني حجازي، أحد العناصر الإخوانية التي تم ضبطها وعملت على إثارة الشائعات بتحريض من قيادات هاربة، إن اسمه الحركي "رمزي"، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين سنة 1995، ثم انضم للجنة الإعلامية سنة 2014 حتى تدرج وأصبح رئيس اللجنة الإعلامية.

وأضاف " علواني" خلال اعترافاته بثتها فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه كان يأتي إليه توجيهات من القيادات في تركيا وقطر، للعمل على مجموعة من الملفات كان آخرها سد النهضة والأزمة الليبية وكورونا، قائلا :" بتاخد الاعتماد وبعدين بننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبنبعهتا لقناة الشرق ومكملين لعرضها، دة مقابل دعم مادي بيجيلنا من تركيا وقطر لتشويه صورة النظام".

أسقطت وزارة الداخلية خلية الإخوان لفبركة الفيديوهات قبل الاستحقاقات الديمقراطية، جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الاخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة

في أوساط المواطنين تزامنًا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الإخوان الفضائية التي تبث من الخارج.

تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابى الإخوانى الهارب عماد البحيرى، والإرهابى الإخوانى الهارب حسام الشوربجى، والإرهابى الإخوانى الهارب سيد توكل، والإرهابى الإخوانى الهارب حمزة زوبع.