الجيش الليبي يستعد لإغراق «السفن التركية» على ساحل «سرت»

أفادت قناة العربية بأن الجيش الليبي نشر منظومات الدفاع الجوي أس 300 في مدينة سرت والجفرة.

وكانت القوات البحرية الليبية أكدت بدورها في وقت سابق استعدادها لمواجهة أي سفن تركية تقترب من الساحل الليبي.

وقال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت": إن الجيش أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أيّ سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي.

مضيفاً أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أيّ سفينة