«هذا الجيل يواجه تحديات لم تشهدها مصر في تاريخها».. 11 رسالة من السيسي للمصريين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، العديد من الرسائل المهمة خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو عام 1952، حيث هنأ الشعب المصري بهذه المناسبة.

ونشر موقع "مصراوي" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو التالي:

ـ نظام ثورة يوليو حقق نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه.

ـ برهنت الأيام على نبل أهداف ثورة يوليو 1952.

ـ ضباط الجيش حظوا بتأييد شعبي مكنهم من استرداد الدولة المصرية.

- رمز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب وقائدها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر.

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ـ ثورة يوليو لم تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب، وإنما امتد ضياؤها لقارتنا الأفريقية.

ـ نستمد من احتفالنا العزم والإصرار والإرادة؛ لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.

ـ مستمرون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم.

ـ هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.

ـ التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا.

ـ ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب من المصريين أن يكون على قلب رجل واحد.

ـ أثق تمامًا في قدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة لحماية مصر ومستقبلها.