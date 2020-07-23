السعودية وباراجواي تبحثان سُبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله - خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس - مع وزير خارجية باراجواي أنطونيو ريباس سُبُل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وزير خارجية باراجواي أنطونيو ريباس سُبُل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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