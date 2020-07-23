الجزائر: مستعدون لاستضافة القمة العربية وفقًا لتطورات كورونا

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية التى كان مقررًا عقدها بالجزائر فى يونيو الماضى، وتأجلت بسبب وباء كورونا.
الخميس: "ما زلنا جاهزين لتنظيم القمة العربية وسنرى في إمكانية عقدها وفق تطورات جائحة كورونا".
وقال بوقادوم- في تصريحات له اليوم
ودعا بوقادوم إلى إصلاح الجامعة العربية، وقال: "مازلنا نطالب بذلك، ونتمنى أن يحدث بشأنه إجماع من أجل حماية الأمن القومي العربي، وموضوع إصلاح جامعة الدول العربية ملف قديم طرح منذ زمن وكانت آخر مرة سنة 2005 بقمة الجزائر، لكن للأسف لم يكن هناك توافق بشأن ذلك".
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