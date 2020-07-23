شاهد.. لحظة نقل أمير الكويت إلى الطائرة الطبية لاستكمال العلاج بأمريكا

تداول مغردون على "تويتر" فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى أمريكا.
وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عامًا، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرىيوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.
وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.
شاهد الفيديو..
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