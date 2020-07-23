شاهد أبرز الصور عن إعادة فتح جسر الملك فهد

أعلنت السفارة السعودية في البحرين، أنه تم فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم، عبر جسر الملك فهد، فجر اليوم الخميس 23 يوليو 2020.

وجاء في تغريدة للسفارة السعودية في البحرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إبتداءً من اليوم،تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها

بالمملكة.مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنه".

وهو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا.

يبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر 1986 والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أطلق عليه اسم جسر الملك فهد وذلك أثناء الافتتاح نسبة إلى فهد

وفي يناير 2019 أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74,000) مسافر يومياً، وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه في 1986، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2,918,993 مسافرا.

ونقدم إليكم أبرز الصور لإعادة فتح جسر الملك فهد على مواقع التواصل الاجتماعي المتخلفة.

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