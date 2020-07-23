بسبب كورونا.. المغرب يُقيد حركة السفر من طنجة خلال عيد الأضحى

قررت السلطات المغربية تقييد حركة السفر من مدينة طنجة شمال المملكة خلال عطلة عيد الأضحى، وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا بسبب التنقلات المكثفة التي يشهدها هذا العيد عادة.

وقالت نقابة رجال الأعمال في بيان الخميس، إن "والي طنجة أعلن في اجتماع مع الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، أن السفر خارجها ممنوع تماما خلال

عطلة عيد الأضحى".

وأضافت أنه طلب من الشركات العاملة بالمدينة عدم منح أي رخص استثنائية تسمح لعمالها بالسفر خلال فترة العيد.

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وكانت السلطات أعلنت منتصف يوليو إعادة فرض حجر صحي على طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالبلاد، عقب ظهور بؤر وبائية، لكن الإغلاق اقتصر

لاحقا على بعض أحيائها، مع استئناف رحلات القطارات منها وإليها.

وتضم جهة طنجة أكبر عدد من الحالات النشطة للمصابين بمرض كوفيد-19، والذي أصاب حتى الآن قرابة 18 ألف شخص في المغرب، توفي 285 منهم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.