العراق يُسجل 2361 إصابة جديدة و80 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 4122 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل

2361 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 102 ألف و226.

ولفتت الوزارة إلى أن 2258 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من

الفيروس إلى 69 ألفا و405 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.