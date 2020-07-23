بسبب كورونا.. الفيلبين تُعيد فرض حظر على السفر

أعلن متحدث باسم الحكومة الفيلبينية، اليوم الخميس، أن بلاده أعادت فرض حظر على السفر غير الضروري إلى الخارج بعد أكثر من أسبوعين من السماح بالرحلات السياحية للخارج.



كان الفيلبينيون ممنوعين لنحو أربعة أشهر من السفر غير الضروري الخارجي والداخلي منذ منتصف مارس، عندما جرى فرض إغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

ورفعت الحكومة الحظر في السابع من يوليو، شريطة أن يحصل المسافرون على تأمين سفر وصحة ملائمين.

وكانت السياسات مطلوبة لتغطية نفقات إعادة الحجز والسكن في حال تقطعت السبل بالسياح، كذلك النفقات الطبية في حال الإصابة بعدوى.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "الأنباء المحزنة أن شركة تأمين واحدة فقط في الفلبين وافقت على تأمين السفر والصحة، وبالتالي علقت (قوة المهام المعنية بكوفيد19) السفر غير الضروري إلى الخارج".

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وأضاف أنه سيكون هناك استثناء للسياح الذين لديهم حجز مؤكد حتى 20 يوليو.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم، 2200 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و390 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1871 في ظل إضافة 28 حالة جديدة.

وبدأت الحكومة الفلبينية تخفيف الإغلاق الذي فرض في مارس بلوزون، أكثر جزيرة مأهولة بالسكان في البلاد التي تضم مانيلا، وغيرها من المناطق عالية الخطر في الأول من يونيو.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.