بلجيكا تُسجل 369 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 369 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 وفيات خلال يوم واحد.



ولفتت الوزارة، في أحدث الإحصائيات المنشورة اليوم حول تطور الوباء، حسبما أوردت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى وجود 191 مريضًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات منهم 14 شخصًا في وحدات العناية المركزة.

يُشار إلى أن معدلات الإصابات تواصل ارتفاعها في البلاد، فقد تم إحصاء 1349 إصابة جديدة في الفترة الواقعة ما بين 13- 19 يوليو الحالي، بزيادة قدرها 91% عن الأسبوع الذي سبقه.

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يُذكر أن مجلس الأمن القومي يعقد اليوم اجتماعًا لدراسة كيفية ردء موجة ثانية

من الوباء في البلاد، ومن المنتظر أن يتم تشديد الإجراءات الوقائية والرادعة وتأجيل إطلاق المرحلة الخامسة من رفع العزل.

وتستبعد مصادر مطلعة أن يتم العودة إلى الإغلاق التام للبلاد.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.