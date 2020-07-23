ولي عهد السعودية تلقى اتصالاً من ترامب اطمأن خلاله على صحة الملك سلمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً له الشفاء العاجل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قد طمأن ولي العهد الرئيس الأميركي على صحة خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.