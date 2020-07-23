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ولي عهد السعودية تلقى اتصالاً من ترامب اطمأن خلاله على صحة الملك سلمان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

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تلقى الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين ، متمنياً له الشفاء العاجل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قد طمأن ولي العهد الرئيس الأميركي على صحة خادم الحرمين الشريفين ، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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