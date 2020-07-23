كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يوافق على معايير فيروس كورونا للسفر الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على معايير الصحة العامة لفيروس كورونا المستجد مثل؛ الابتعاد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه على الطائرات والمطارات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وقال "شوير"، في مؤتمر أوروبي للطيران: "أنا مسرور لقبول الاقتراح الألماني من قبل زملائي على المستوى الأوروبي وأنه يمكننا الاتفاق على هذه المعايير الموحدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تشمل التدابير المتفق عليها؛ حماية الفم والأنف للركاب من سن السادسة، والبتاعد الاجتماعي في المطارات أثناء الفحوصات الأمنية وتسجيل الوصول. يجب ضمان حصة عالية من الهواء النقي في الطائرات ويجب أن تكون المعلومات متاحة بعدة لغات.

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ومع ذلك، لا يجب أن يظل المقعد الأوسط متاح في الطائرة.

تلبي اللوائح المشتركة على الأقل بعض المطالب التي قدمتها شركات الطيران لأن المعايير المتفاوتة تسببت في الارتباك.

وقالت وزارة النقل الألمانية، إن المسؤولين توصلوا إلى اتفاق ولم يتم الموافقة عليه رسميًا من قبل الوزراء.