كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدريد: يجب ارتداء الكمامات حتى في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول من منطقة مدريد الإسبانية، اليوم الخميس، بأنه يجب ارتداء الكمامات حتى في المنزل إذا كنت مع أشخاص لا تعيش معهم، على الرغم من أنه اعترف بأنه لا توجد طريقة لفرض مثل هذه التوصية.

إسبانيا لديها بالفعل قواعد أوروبا الأكثر صرامة بشأن الأقنعة. في مدريد، فهي إلزامية في كل مكان في الأماكن العامة ما لم يكن الناس في الهواء الطلق ويمكنهم الحفاظ على مسافة 1.5 متر.

في معظم أنحاء البلاد، يجب ارتداؤها في الأماكن العامة بغض النظر عن المسافات الآمنة، ولكن مع عدم وجود قواعد بشأن ارتدائها في المنزل.

وقال إنريكي رويز إسكوديرو، مدير الصحة في منطقة مدريد، في مؤتمر صحفي: "نوصي، كإجراء وقائي، بارتداء الأقنعة في الأماكن الخاصة عندما تكون هناك اجتماعات أو تجمعات للأشخاص الذين لا يعيشون معًا".

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وأضاف المسؤول: "نحن نشعر بالأهمية لأن غالبية حالات التفشي تحدث في اجتماعات العائلة أو الأصدقاء أو الاحتفالات التي تجمع الأشخاص الذين لا يعيشون معًا".

وأوضح المسؤول، أن الأمر متروك لكل مواطن لارتداء قناع في تجمعات خاصة، مشيرًا إلى أن معظم الناس في مدريد كانوا يرتدون بالفعل واحدة في الهواء الطلق حتى دون إلزامي.

كانت مدريد واحدة من أكثر المناطق تضررًا في ذروة الوباء، لكنها أبلغت خلال الأسابيع الماضية عن حالات أقل بكثير من كتالونيا وأراغون، حيث تم الإبلاغ عن معظم المجموعات الجديدة.

أصدرت منطقة جزر الكناري التي تحظى بشعبية لدى السياح، وهي المنطقة الوحيدة الأخرى في إسبانيا التي لا تكون فيها الأقنعة إلزامية في الهواء الطلق إذا كان بإمكان الأشخاص الحفاظ على مسافة آمنة، مقطع فيديو برسالة مماثلة.