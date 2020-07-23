مؤلم.. “الواد الأخضر” ينهي حياة شاب في بني ملال

لقي شاب، اليوم الخميس، مصرعه غرقا في أحد القنوات المائية “الواد الأخضر”، ضواحي إقليم بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك يبلغ من العمر 24 سنة، كان يسبح في الواد قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، فور علمها بالخبر، حلت في عين المكان، حيث جرى انتشال جثة الهالك، ونقلها على متن سيارة إسعاف لنقل الموتى إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي بني ملال.

وفتحت المصالح الأمنية بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بإخضاع الجثة، للتشريح الطبي في حين يعتبر الهالك 6 غريق في المنطقة، التي تعرف تسجيل حالات الغرق كل فصل صيف.